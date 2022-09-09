Полиция раскрыла хищение денег с банковского счета рязанки. Вот как они это сделали Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Рязани задержали 35-летнего мужчину, который обманом похитил у рязанки 10 тысяч рублей.

Накануне в дежурную часть обратилась 36-летняя женщина, которая рассказала, что с ее банковского счета пропали все сбережения. Она хотела расплатиться в магазине картой, но оказалось, что денег там нет.

Оперативники проанализировали сообщения об операциях и установили, что деньги переводили через онлайн-банк, установленный на смартфоне. Но женщина заверила полицейских, что за последние дни никому ничего не отправляла.

Вскоре пострадавшая вспомнила, что недавно к ней на улице подошел незнакомец и попросил телефон, чтобы позвонить родителям, мол, надо срочно успокоить пожилых людей, которые волнуются по поводу его длительного отсутствия.

Рязанка дала мужчине телефон, он вроде бы как набрал номер, сказал несколько вежливых слов в трубку, поблагодарил, и вернул мобильник.

Оперативники установили через специальные технические ОРМ, что деньги ушли на счет 35-летнего рязанца. Этот персонаж уже был ранее судим за кражу и оскорбление представителя власти.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он начал злоупотреблять наркотиками и ему регулярно требовались деньги. Тогда-то он и придумал способ обманывать незнакомых женщин на улицах.

На сегодняшний день известно, что злоумышленник причастен к еще одному подобному мошенничеству «со звонком родителям».

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