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Общество9 сентября 2022 13:50

Окский заповедник в Рязанской области открывают для посещения

С 10 сентября заповедник вновь ждет гостей
Источник:kp.ru
В заповедник можно приехать с экскурсией. Фото: Окский государственный заповедник.

В заповедник можно приехать с экскурсией. Фото: Окский государственный заповедник.

С 10 сентября Окский природный заповедник в Рязанской области вновь открывают для посещения. Об этом сообщили в группе учреждения в «ВКонтакте».

Соответствующий приказ подписал директор государственного заповедника.

Несмотря на послабления в учреждении напомнили о действии особого противопожарного режима. В связи с ним запрещается: посещение гражданами лесов и въезд туда на машинах (за исключением местных жителей), разведение костров, использование мангалов и сжигание мусора.

Отмечается, что нарушителей этих правил ждет административная и даже уголовная ответственность.

Напомним, 9 сентября врио губернатора региона Павел Малков сообщил об отмене режима ЧС в Рязанской области.