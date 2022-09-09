Часть Касимовского района на выходные оставят без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные и понедельник, 10, 11 и 12 сентября в Касимовском районе отключат электроснабжение. Без света останутся жители 13 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих селениях:

- деревня Ахматово, деревня Кучуково, деревня Беркеево, деревня Поповка, деревня Уланова Гора, деревня Самуиловка, село Селищи, деревня Кауровка, деревня Барамыково, деревня Поляны, деревня Поповские Выселки, деревня Халымово, деревня Темгенево. Электричества в эти дни не будет с 08:30 до 18:00.

Позже энергетики сообщили, что отключать электричество на выходные в Касимовском районе не будут (читать подробнее).

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!