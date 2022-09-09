Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области пошла на спад

Заболеваемость коронавирусом в регионе на спад. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 9 сентября, в Рязанской области выявили 344 новых случая коронавируса. Это на 55 человек меньше чем было выявлено сутками ранее. Причем тенденция к снижению заболеваемости фиксируется уже третий день подряд.

Общее количество подтвержденных случаев теперь составляет 136 217. Госпитализация за сутки потребовалась одиннадцати рязанцам.

Летальный список пополнили два человека. Общее количество смертей в регионе достигло цифры 3 427 человек.