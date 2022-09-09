Десять стильных «Адмиралов» вышли на линию в Рязани 9 сентября. Фото: минтранс.

9 сентября на улицы Рязани вышли все десять новейших троллейбусов «Адмирал», сообщает региональный минтранс. Современный низкпольный транспорт будет курсировать по маршрутам №№1, 3, 9, 10 и 16.

Чиновники напомнили, что в салоне установлены новые мультимедийные системы, Wi-Fi, USB-порты для зарядки телефонов и гаджетов, а также система климат-контроля (что еще внутри).

«Троллейбусы на 80% состоят из комплектующих российского производства», - с гордостью подчеркнули в ведомстве.

Общая вместимость «Адмирала» – 96 человек, количество сидений - 33. Фото: минтранс.

Отмечается, что напротив средней двери троллейбуса «Адмирал» есть накопительная площадка для стоящих пассажиров, там же можно разместить инвалидную или детскую коляску. Общая вместимость «Адмирала» – 96 человек, количество сидений - 33.

Днем ранее «КП-Рязань» сообщала, что в скором времени в город должна прибыть партия из 30 троллейбусов из Санкт-Петербурга. Специалисты уверяют, что они находятся в хорошем состоянии и не требуют игр – собери один нормальный троллейбус из трех сломанных (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!