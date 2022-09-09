Застройщик восстановит поврежденный асфальт на улице Медицинской

Асфальт повредили из-за строительных работ. Фото: группа «Рязань» в «ВКонтакте».

Жители рязанского микрорайона Приокский рассказали о поврежденном дорожном покрытии на улице Медицинской. Сообщение об этом появилось в группе «Рязань» в «ВКонтакте».

«Всего два месяца назад уложили долгожданный новый асфальт. Строительная компания раскопала его в четырех местах. Потрачены бюджетные деньги, кто ответит за нерациональное расходование средств?», - написал автор поста.

На вопрос жителя областного центра ответили представители городской администрации. Там рязанца заверили, что восстановление дорожного покрытия за свой счет в ближайшее время проведет застройщик.

«В управление благоустройтва застройщик предоставил гарантийное письмо о полном восстановлении участка дорожного покрытия от бордюра до бордюра по улице Медицинской с гарантией на восстановленное покрытие до 10 лет», - сообщили в ведомстве.

Также в горадминистрации объяснили, что строительная компания проводила врезку инженерных коммуникаций к новому дому. Поэтому на некоторых участках асфальт пришлось снять.