На улице Островского закроют движение транспорта, а троллейбус №5 изменит маршрут

На улице Островского закроют движение транспорта, троллейбус №5 изменит маршрут
10 и 11 сентября на улице Островского в Рязани перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина перекрытия – ремонтные работы на теплосети.
«Ограничат движение в районе дома №49 по улице Высоковольтной – закроют две полосы движения в сторону Высоковольтной с 10 сентября 6 часов утра до 11 сентября 6 часов утра, а также в районе дома №105а по улице Островского – закроют две полосы движения в сторону улицы Черновицкой с 11 сентября 6 часов утра до 11 сентября до 6 часов утра», - говорится в сообщении.
В связи с перекрытием изменится и маршрут троллейбуса №5:
- улица Строителей - улица Островского - улица Стройкова - улица Гагарина – улица Спортивная - улица Есенина - площадь Театральная - улица Ленина – улица Соборная - площадь Ленина - Первомайский проспект – улица Вокзальная - площадь Димитрова - улица Чкалова - Октябрьский городок.
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