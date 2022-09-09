На улице Островского закроют движение транспорта, а троллейбус №5 изменит маршрут

На улице Островского закроют движение транспорта, троллейбус №5 изменит маршрут

10 и 11 сентября на улице Островского в Рязани перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина перекрытия – ремонтные работы на теплосети.

«Ограничат движение в районе дома №49 по улице Высоковольтной – закроют две полосы движения в сторону Высоковольтной с 10 сентября 6 часов утра до 11 сентября 6 часов утра, а также в районе дома №105а по улице Островского – закроют две полосы движения в сторону улицы Черновицкой с 11 сентября 6 часов утра до 11 сентября до 6 часов утра», - говорится в сообщении.

В связи с перекрытием изменится и маршрут троллейбуса №5:

- улица Строителей - улица Островского - улица Стройкова - улица Гагарина – улица Спортивная - улица Есенина - площадь Театральная - улица Ленина – улица Соборная - площадь Ленина - Первомайский проспект – улица Вокзальная - площадь Димитрова - улица Чкалова - Октябрьский городок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!