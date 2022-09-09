Председатель Рязанского парламента Аркадий Фомин проголосовал на выборах губернатора

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин сделал свой выбор.

В пятницу, 9 сентября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин проголосовал на выборах губернатора на избирательном участке в лицее №4 (Рязань).

После того, как председатель парламента сделал свой выбор, он пообщался с журналистами.

- Каждый их нас думает о будущем страны, о будущем своих детей, своей малой родины. Выборы позволяют нам высказаться, выбрать тот путь. Которым мы хотим идти дальше. Я детально изучил программы всех кандидатов и отдал свой голос за самую реалистичную из них. Я уверен, что эта программа, этот человек сможет качественно изменить нашу с вами жизнь, - подчеркнул Аркадий Васильевич.

Напомним, что в регионе с 9 по 11 сентября проходят выборы нового губернатора. В любой из трех дней каждый из жителей Рязанской области сможет проголосовать на своем участке.

- Выборы главы региона – важное политическое событие. Призываю всех рязанцев проявить активность и сделать свой осознанный выбор, - призвал к активной гражданской позиции рязанцев Аркадий Фомин.