Татьяна Панфилова отдала свой голос в первый день выборов.

Глава Рязани Татьяна Панфилова проголосовала на выборах губернатора Рязанской области. 9 сентября в 08:00 она пришла в школу №57 в микрорайоне Южный, и на участке №848 сделала свой выбор.

«Выборы главы региона важны для каждого жителя. Мы выбираем будущее, нацеленное на развитие нашего любимого края. Рассчитываю, что избранный губернатор будет больше внимания уделять Рязани - столице области. Городская Дума готова к конструктивному диалогу, обсуждению насущных вопросов и конкретных предложений, реализация которых направлена на благо Рязани. Призываю своих коллег-депутатов и всех рязанцев прийти на избирательные участки. Важен каждый человек и каждый голос! – сказала председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Глава муниципального образования пообщалась с членами участковой избирательной комиссии и наблюдателями. Татьяна Панфилова отметила высокий уровень организации выборов, которые для удобства жителей пройдут в трехдневный срок – с 9 по 11 сентября.