Появилось видео момента жесткого массового ДТП на улице Кудрявцева в Рязани.
Появилось видео момента жесткого массового ДТП на улице Кудрявцева в Рязани. На кадрах видно, как легковушка на скорости протаранила несколько машин. После того, как движение закончилось, из легковушки вышли водитель и пассажир с переднего места.
В настоящее время подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что в результате дорожного происшествия несколько машин получили серьезные механические повреждения.
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