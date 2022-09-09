Появилось видео момента жесткого массового ДТП на улице Кудрявцева в Рязани.

Появилось видео момента жесткого массового ДТП на улице Кудрявцева в Рязани. На кадрах видно, как легковушка на скорости протаранила несколько машин. После того, как движение закончилось, из легковушки вышли водитель и пассажир с переднего места.

В настоящее время подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате дорожного происшествия несколько машин получили серьезные механические повреждения.

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