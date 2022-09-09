Ни связи, ни сети. Во всей ОКБ им. Семашко и поликлинике №2 заблокирована работа информационной системы Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 9 сентября в ОКБ им. Семашко в Рязани заблокирована работа медицинской информационной системы. В настоящее время в больнице и во всех ее подразделениях, в том числе в поликлинике «№2 (улица профессора Никулина) нет интернета, телефонной связи.

«Приостановлена работа Медицинской информационной системы, через которую оформляется вся документация в регистратуре и при приеме пациента врачом», - говорится в сообщении.

В настоящее время провайдер проводит аварийно-восстановительные работы.

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