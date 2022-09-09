На Кудрявцева в центре Рязани произошло массовое ДТП.
Утром 9 сентября на улице Кудрявцева произошло массовое ДТП. О происшествии сообщили очевидцы в ПУВРе.
«Улица Кудрявцева. В припаркованные авто влетел…» - написал рязанец Роман Авдеев.
В результате дорожного происшествия несколько машин получили серьезные механические повреждения.
Позже появилось видео момента аварии. Видно, как легковушка на скорости протаранила машины (смотреть).
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