На Кудрявцева в центре Рязани произошло массовое ДТП.

Утром 9 сентября на улице Кудрявцева произошло массовое ДТП. О происшествии сообщили очевидцы в ПУВРе.

«Улица Кудрявцева. В припаркованные авто влетел…» - написал рязанец Роман Авдеев.

В результате дорожного происшествия несколько машин получили серьезные механические повреждения.

Позже появилось видео момента аварии. Видно, как легковушка на скорости протаранила машины (смотреть).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!