Эмма и Савва, Дарина и Ярема: какие имена рязанцы давали малышам в августе 2022 года

Появился список имен, которые родители в Рязанской области давали детям при регистрации рождения в августе 2022 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Появился список имен, которые родители в Рязанской области давали детям при регистрации рождения в августе 2022 года. Этот список опубликовало главное региональное управление ЗАГС.

Наиболее редкими именами у мальчиков стали Ярема, Савва, Мирон, Елисей, Гордей, Савелий, Роберт, Игнат, Прохор. Среди них также очутился Валентин — как оказалось, по нынешним временам тоже нечастый случай. А вот такие имена как Максим, Михаил, Иван, Александр, Артем, Андрей и Илья популярности не теряют и по-прежнему являются самыми распространенными. Еще среди популярных Лев и Матвей.

Среди девочек в единичных случаях в августе встречались Эмма, Дарина, Серафима, Инесса, Аврора, Марта и Маргарита. В списке редких мы также видим Злату и Анфису. Популярный у родителей девочек такие имена как София, Василиса, Виктория, Арина, Милана, Варвара., Полина, Анна и Мария