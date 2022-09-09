На Северной окружной Рязани ночью активно работала спецтехника

Ночные работы на Северной окружной Рязани.

8 сентября на Северной окружной дороге Рязани ночные работы вступили в активную фазу.

«КП-Рязань» вместе с руководителем группы «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети "ВКонтакте" Георгием Парублевым познакомились с рабочим процессом.

На ремонтируемом участке поставленные задачи выполнял комплекс регенерации субподрядной организации «Север».

Выглядит современная техника очень впечатляюще.

- Регенерация - это восстановление полотна, - рассказал бригадир комплекса регенерации Владислав Плоткин. - Мы вчера вышли на участок, сегодня будем работать до семи часов утра. На смене у меня шесть человек. Если все пойдет по плану за пять-шесть ночей свой объем работы выполним.

Ресайклер вгрызался в дорожное полотно, за ним следом шел грейдер и два дорожных катка. Надеемся, что активизация работ в ночное время поможет дорожникам сдержать обещание и в скором времени открыть для движения третью полосу.