Собаку Варю, расстрелянную в Ворошиловке, пришлось усыпить

Волонтеры закрыли сбор помощи бездомной собаке Варе, расстрелянной в поселке Ворошиловка. Животное пришлось усыпить.

Волонтеры закрыли сбор помощи бездомной собаке Варе, расстрелянной в поселке Ворошиловка. Животное пришлось усыпить, так как по результатам обследования на аппарате МРТ оказалась, что шансов выжить у Вари нет.

«Спинной мозг слишком сильно поврежден... Шансов нет... Варю отпустили», - написали 8 сентября в группе МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».

По словам волонтеров, остаток средств после МРТ-обследования Вари пойдет на помощь другим животным, которые нуждаются в лечении.

Раненую Варю (так дворнягу окрестили зоозащитники) двумя днями ранее заметили на улице в поселке Ворошиловка. Она ползла, волоча за собой задние лапы. На боку была кровь. Рентген показал пули в теле животного. «Кто-то стрелял практически в упор», - рассказывали волонтеры.