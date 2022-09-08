Сквер в рязанском поселке Солотча благоустроят за 16 млн рублей

В сквере на улице Владимирской в Солотче установят детскую и спортивную площадки.

В поселке Солотча на улице Владимирской благоустроят сквер. Соответствующий электронный аукцион с начальной ценой 16,6 млн рублей объявлен администрацией Рязани 7 сентября.

Согласно описанию объекта закупки, в общественном пространстве установят 32 фонаря, 18 лавочек со спинкой и биотуалет. Также там появятся детские комплексы (спортивный и игровой), спортивный комплекс с турниками и скамьей для упражнений на пресс, различные уличные тренажеры, качели (балансир и подвесные), песочница, «мини-авто», информационные стойки.

Большая часть из общего бюджета заложена на устройство покрытий (6,2 млн рублей) и освещения (4,8 млн рублей). Покрытия, исходя из сметы, будут асфальтобетонными, а на спортивных и детских площадках должны быть уложена плитка из резиновой крошки.

По условиям контракта работы необходимо выполнить до 30 ноября 2022 года включительно.