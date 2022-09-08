В рязанском поселке Ворошиловка расстреляли собаку

В поселке Ворошиловка неизвестные расстреляли бездомную собаку. Фото: vk.com/zoorzn62

В поселке Ворошиловка неизвестные расстреляли бездомную собаку. Через группу МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» волонтеры открыли сбор на ее лечение.

Дворняга, которую назвали Варей, увидели на одной из улиц волочащей задние лапы. При попытке дотронуться она от боли впадала в истерику. В итоге животное удалось доставить в клинику, где сделали рентген и ужаснулись:

«Кто-то стрелял практически в упор... Одна пуля прошла через шейный отдел позвоночника и застряла около легкого. Задние лапы не работают, на передних гипертонус», - говорится в публикации.

Оказалось, что спинной мозг задет, но из-за отека не получается определить, есть ли шансы у четвероногой пациентки. По словам волонтеров, для этого в идеале нужен МРТ.

«Если покажет, что спинной мозг раздроблен, то только эвтаназия. Мы понимаем, что исход может быть неблагоприятный, но не дать шанс просто не можем», - пишут рязанцы, взволнованные судьбой животного.

Реквизиты указаны в самой публикации по ссылке выше.