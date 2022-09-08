Более 64 тысяч субъектов в сфере малого и среднего бизнеса работают в Рязанской области

В Рязанской области в сфере малого и среднего предпринимательства (вместе с самозанятыми) осуществляют деятельность более 64 тысяч субъектов. Численность занятых в сфере МСП – более 185 тысяч человек.

Реализация мероприятий народной программы партии «Единая Россия» по направлению «Поддержка малого бизнеса» осуществляется в рамках региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов МСП в Рязанской области» по следующим направлениям: комплексная поддержка через Центр «Мой бизнес», финансовая поддержка – льготные займы, гарантийная поддержка, субсидии и гранты.

Для подготовки компетентных кадров реализуется совместный проект со Школой экспорта РЭЦ – «Экспортный форсаж» с привлечением студентов рязанских вузов.

Для развития экспортного потенциала региона необходимо расширять перечень услуг для бизнеса, развивать цифровые форматы торговли, в том числе региональный маркетплейс «Сделано в Рязани».

В декабре 2021 года введен в эксплуатацию частный промышленный парк «Карандаш» со специализацией на индустрии детских товаров, товаров для школы и офиса. Парк построен за счет финансирования национального проекта МСП.

С 2019 года осуществляет деятельность Технопарк на базе бывшего училища связи, в котором размещаются 13 резидентов – малые инновационные компании и индивидуальные предприниматели.

В 2019-2021 годах Центром кластерного развития обеспечено создание 8 кластеров, 2 из которых включены в реестр минпромторга России.

58 МСП получили статус «Социального предприятия». Совместно с МТСЗН Рязанской области оказывается содействие малоимущим в получении социальных контрактов. Центр «Мой бизнес» оказывает помощь в подготовке бизнес-планов, проводит обучение, консультирование для подачи заявки на грант.

Планируется запустить сервис «Витрина самозанятых». Он предоставит возможность самозанятым гражданам привлечь новых клиентов и вывести свой проект на новый уровень, а для жителей региона станет удобным доступом к каталогу качественных товаров и услуг.

В 2021 году для всех субъектов бизнеса были установлены проценты по налогу на имущество, исчисляемому от кадастровой стоимости.

Снижены ставки УСН для перешедших с ЕНВД, для налогоплательщиков в отраслях, в которых действовали ограничения для 7 видов деятельности на 2021 год, для IT-технологий, для образования, социальных услуг населению, для налогоплательщиков в сфере НХП.

В 2022 году в 3 раза снижены ставки по УСН для обрабатывающих производств, в 2 раза снижены ставки по УСН для 15 видов деятельности и СОНКО, пострадавших в результате распространения ковид, продлены сроки уплаты налогов по УСН; налогу на имущество; транспортному и земельному налогам; патенту.

Планируется рассмотрение вопросов о продлении с 2023 года действия пониженных налоговых ставок по УСН для образования, социальных услуг, туризма, информационных технологий, иных видов деятельности, нуждающихся в поддержке в связи с санкционными ограничениями, по налогу на имущество организаций, исчисляемому от кадастровой стоимости для организаций, уплачивающих УСН, организаций потребительской кооперации.