Малков заявил о полной ликвидации лесных пожаров в Рязанской области.

Лесной пожар в Рязанской области полностью ликвидировали. Об этом 8 сентября заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Друзья, лесной пожар ликвидирован. Сейчас остаются задачи по устранению задымлений и окарауливанию. Сил и средств для этого достаточно», - заверил Малков.

По словам врио, власти уже начали работу над «комплексом мер по предотвращению таких ситуаций в дальнейшем».

Ранее о полной ликвидации лесных пожаров в Рязанской области заявило Федеральное агентство лесного хозяйства (читать подробнее).

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