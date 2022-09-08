Малков заявил о полной ликвидации лесных пожаров в Рязанской области.
Лесной пожар в Рязанской области полностью ликвидировали. Об этом 8 сентября заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
«Друзья, лесной пожар ликвидирован. Сейчас остаются задачи по устранению задымлений и окарауливанию. Сил и средств для этого достаточно», - заверил Малков.
По словам врио, власти уже начали работу над «комплексом мер по предотвращению таких ситуаций в дальнейшем».
Ранее о полной ликвидации лесных пожаров в Рязанской области заявило Федеральное агентство лесного хозяйства (читать подробнее).
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