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Общество8 сентября 2022 10:24

Рязаньстат назвал города и районы региона с самыми образованными жителями

В лидерах областной центр, Сасово, Шиловский и Рыбновский районы
Источник:kp.ru
Ученых больше всего в Рязани, Рыбновском и Рязанском районах.

Ученых больше всего в Рязани, Рыбновском и Рязанском районах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязаньстат назвал города и районы региона с самыми образованными жителями. Об этом говорится на странице «ВКонтакте» статистического ведомства.

По последним данным, среди городских округов по уровню высшего и средне-профессионального образования лидируют Рязань - 67% и Сасово - 64%.

Среди всех областных районов по уровню образованности населения лидируют Рыбновский - 54% и Шиловский район - 50%.

По доле специалистов с ученой степенью кандидата или доктора наук самый высокий показатель в Рязани - 3%, Рыбновском - 2% и Рязанском районах - 1%.