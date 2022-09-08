Ученых больше всего в Рязани, Рыбновском и Рязанском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязаньстат назвал города и районы региона с самыми образованными жителями. Об этом говорится на странице «ВКонтакте» статистического ведомства.

По последним данным, среди городских округов по уровню высшего и средне-профессионального образования лидируют Рязань - 67% и Сасово - 64%.

Среди всех областных районов по уровню образованности населения лидируют Рыбновский - 54% и Шиловский район - 50%.

По доле специалистов с ученой степенью кандидата или доктора наук самый высокий показатель в Рязани - 3%, Рыбновском - 2% и Рязанском районах - 1%.