Число госпитализаций в регионе обвально снизилась. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 8 сентября, в Рязанской области выявили 399 новых случаев коронавируса. Это на 110 человек меньше чем было выявлено днем ранее. Учитывая, что в соседних регионах заболеваемость растет, такие данные выглядят очень странно.

Как бы то ни было, но теперь общее количество подтвержденных случаев в регионе составляет 135 873.

Госпитализация за сутки потребовалась семи рязанцам. Хотя 7 сентября таких было 79.

Летальный список пополнил один человек. Общее количество смертей в регионе достигло цифры 3 425 человек.