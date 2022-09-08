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Здоровье8 сентября 2022 9:17

8 сентября в Рязанской области выявили 399 новых случаев коронавируса

Оперативная группа представила свежую статистику
Источник:kp.ru
Число госпитализаций в регионе обвально снизилась.

Число госпитализаций в регионе обвально снизилась.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 8 сентября, в Рязанской области выявили 399 новых случаев коронавируса. Это на 110 человек меньше чем было выявлено днем ранее. Учитывая, что в соседних регионах заболеваемость растет, такие данные выглядят очень странно.

Как бы то ни было, но теперь общее количество подтвержденных случаев в регионе составляет 135 873.

Госпитализация за сутки потребовалась семи рязанцам. Хотя 7 сентября таких было 79.

Летальный список пополнил один человек. Общее количество смертей в регионе достигло цифры 3 425 человек.