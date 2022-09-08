С 9 по 11 сентября в Рязанской области прогнозируют ночные заморозки до -2°С

Столбик термометра в некоторых районах региона опустится до -2°С. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 9 по 11 сентября в Рязанской области в ночные и утренние часы синоптики прогнозируют заморозки до -2°С. Такие данные со ссылкой на метеорологов публикует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всвязи с похолоданием в ведомстве попросили рязанцев быть аккуратными при использовании приборов и устройств для обогрева. Крайне опасно использовать для отопления неисправные электрообогреватели, камины и пользоваться открытыми источниками огня.