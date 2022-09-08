Погоня за пьяным водителем в Шиловском районе закончилась стрельбой

Майор полиции Дергачев продемонстрировал прекрасную подготовку. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Шиловском районе полицейский задержал пьяного местного жителя, перевозившего в машине марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

3 сентября в 9.25 начальник отдела ГИБДД Евгений Дергачев увидел припаркованный на обочине автомобиль Mazda 3. Полицейскому показалось, что водитель пьян и он решил в этом убедиться. Увидев инспектора, водитель дал по газам, поспешив скрыться.

Майор полиции Дергачев преследовал иномарку с включенными проблесковыми маячками, подавал звуковые сигналы с требованием остановки, но водитель их игнорировал.

В какой-то момент автомобиль свернул с трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» на дорогу, ведущую в село Ирицы. На проселочной дороге он двигался со скоростью 90 километров в час. Инспектор ГИБДД выстрелил в воздух, но машина не остановилась.

«Полицейский, держа руль правой рукой, левой рукой сделал из табельного пистолета Макаров прицельный выстрел по колесам преследуемой машины. После повреждения заднего левого колеса иномарка остановилась», - сообщили в пресс-службе.

Однако водитель и после остановки пытался скрыться, поэтому к нему пришлось применить физическую силу, обездвижив наручниками.

Выяснилось, что 35-летний мужчина, управлявший транспортом, был сильно пьян. У него зафиксировано более 0,7 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При обыске автомобиля в багажнике был обнаружен пакет с 138 граммами наркосодержащего растения конопля.

Возбуждено уголовное дело.