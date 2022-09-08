Скончался судья в отставке Рязанского областного суда Евгений Яковлев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался судья в отставке Рязанского областного суда Яковлев Евгений Алексеевич. Искренние соболезнования выразили коллектив суда и управления Судебного департамента в Рязанской области.

«Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Евгения Алексеевича», - говорится в некрологе.

Согласно данным портала «Судебные и нормативные акты РФ», последние судья Яковлев рассмотрел 5 марта 2020 года. Это была апелляционная инстанция по замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания. В одном случае Евгений Яковлев отменил постановление районного суда и заменил убийце неотбытый срок принудительными работами. В другом, осужденному за кражу и наркотики, отказал.

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