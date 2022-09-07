Директора турфирмы, обманувшего рязанцев, лишили свободы на 5 лет

Мужчина отправится в колонию общего режима.

Советский районный суд приговорил к 5 годам колонии общего режима директора турфирмы, обманувшего рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На процессе установлено, что руководитель организации с офисом на улице Соборной собрал у 20 граждан более чем 2,1 миллионов рублей.

«При этом конкретных действий, направленных на исполнение принятых на себя обязательств, он не совершал. Как следует из материалов дела, турфирма какие-либо заявки в туроператорам не подавала, в договорных отношениях не состояла», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что осужденный брал деньги наличными или принимал на личную банковскую карту.

Приговор не вступил в законную силу.