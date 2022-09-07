8 сентября на 8 рязанских улицах отключат электроэнергию

Электроэнергию отключат на восьми улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 сентября в связи с проведением работ на воздушной линии на восьми рязанских улицах отключат электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Отмечается, что подача электричества будет временно прекращена с 9.00 до 15.30, а за проведение работ отвечает МУП «РГРЭС».

Отключения произойдут по следующим адресам:

- улица Стройкова, дома с 98 по 112;

- улица 14-я Линия, дома с 28 по 64, дома с 19 по 47;

- 7-й проезд Осипенко, дома с 1 по 16;

- 6-й проезд Осипенко, дома с 1 по 16;

- 5-й проезд Осипенко, дома с 1 по 4, с 7 по 10, с 12 по 16;

- 4-й проезд Осипенко, дома с 2 по 5, с 7 по 11, 13, 15;

- улица Ленинского Комсомола, дома с 127 по 141, дом 147, дома с 140 по 148;

- улица Островского, дома 55, 59, 61, 63, 65, 67 и 71.