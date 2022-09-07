«Единая Россия» и минпросвещения проработают вопрос включения в программу капремонта школ благоустройство территорий

Фото: "Единая Россия".

7 сентября в режиме видеоконференции состоялось всероссийское совещание по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования».

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что на реализацию программы капремонта школ в 2022 году из бюджетов всех уровней было предусмотрено финансирование в объеме 418 млрд рублей.

«Вместе с минпросвещения был сформирован реестр, в который вошли 7300 школьных зданий. Было принято решение, что в первые два года будут отремонтированы школы, которые находятся в самом плохом состоянии. Также мы договорились, что ни один акт приемки не будет принят без подписи родительского комитета. Минпросвещения нас поддержало», – рассказал Андрей Турчак.

В 2022 в Рязанской области также началась реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

В текущем году выполнен капитальный ремонт на 19 объектах из 10 муниципалитетов – в Рязанском, Ряжском, Касимовском, Клепиковском, Спасском, Шиловском, Шацком, Захаровском районах, Рязани и Сасово. На данные цели из бюджетов всех уровней было выделено более 952 млн рублей.

«Данный проект носит комплексный характер. Кроме капитального ремонта общеобразовательных организаций за счет средств консолидированного бюджета закуплено 500 комплектов оборудования, на всех объектах выполнены требования к антитеррористической защищенности. 97 учителей прошли повышение квалификации, закуплено 21 тысяча учебников и учебных пособий», – отметила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

Несмотря на определенные трудности, практически во всех школах капитальный ремонт был завершен в срок, и 1 сентября в обновленных школах прошли торжественные линейки и прозвенел первый звонок.

«К вопросам ремонта, отделки, закупке оборудования все заинтересованные лица подошли ответственно, – подчеркнула региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Елена Митина. – Подрядчиками были учтены пожелания педагогов, учеников и их родителей. В итоге после завершения капремонта у многих участников образовательного процесса было ощущение, что школы были не отремонтированы, а построены заново».