«Надеемся, ребенок в добром здравии». Минздрав отреагировал на 759 звонков рязанки в детскую поликлинику. Фото: Я62.

Министерство здравоохранения прокомментировало новость о том, что жительница Рязани сделала 759 звонков в детскую поликлинику, чтобы вызвать врача больному ребенку. Дозвонилась женщина только спустя 2,5 часа (читать подробнее).

«Утром поступает много звонков в каждое отделение детской поликлиники. Из-за этого могут быть проблемы с дозвоном. Отметим, звонки принимают весь рабочий день: с 8 до 12 принимают вызовы участкового врача-педиатра, с 12 до 17 - дежурного врача. Уже к полудню в одно из отделений поступило 97 вызовов. Надеемся, что ребенок находится в добром здравии и в скором времени пойдет на поправку», - отметили в ведомстве.

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