10 сентября рязанцы смогут бесплатно послушать известную рок-группу «7Б»

Лидер группы «7Б» Иван Демьян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября Рязань войдет в маршрут масштабного музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», охватившего 19 городов в пяти федеральных округах – Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском. Мероприятие проводится при поддержке Народного фронта.

В Рязани фестиваль пройдет на территории ЦПКиО. Начало намечено на 15.00.

Посетителей ожидают танцевальный мастер-класса от Алисы Доценко, силовые номера от представителей шоу «Сильнейшая нация мира», выступление поэта Игоря Караулова и различных творческих коллективов.

Хедлайнером праздника станет известная рок-группа «7Б» - концерт пройдет на сцене отремонтированного Зеленого театра. Вход для зрителей свободный.

Завершится субботний вечер исполнением гимна фестиваля, написанного специально для этого праздника.