Неизвестный в Рязани попытался похитить ребенка и попал на видео

В Рязани неизвестный пытался похитить несовершеннолетнюю девочку. Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым.

В Рязани неизвестный пытался похитить несовершеннолетнюю девочку. Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым, снятое одной из городских камер, и просит помочь в розыске преступника.

По данным пресс-службы СУ СКР по Рязанской области, покушение на похищение ребенка совершено мужчиной еще 26 октября 2021 года около 17:00 у дома №11 по улице Гагарина.

«В ходе расследования уголовного дела получено видеоизображения лица, причастного к совершению данного преступления», - рассказали в ведомстве.

Тех, кто располагает информацией о личности подозреваемого и его местонахождянии, просят обращаться по телефону: 8(910)906-11-41.