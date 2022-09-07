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Происшествия7 сентября 2022 14:00

Неизвестный в Рязани попытался похитить ребенка и попал на видео

Следственный комитет просит помочь в розыске человека, подозреваемого в преступлении годичной давности
Источник:kp.ru
В Рязани неизвестный пытался похитить несовершеннолетнюю девочку. Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым.

В Рязани неизвестный пытался похитить несовершеннолетнюю девочку. Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым.

В Рязани неизвестный пытался похитить несовершеннолетнюю девочку. Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым, снятое одной из городских камер, и просит помочь в розыске преступника.

По данным пресс-службы СУ СКР по Рязанской области, покушение на похищение ребенка совершено мужчиной еще 26 октября 2021 года около 17:00 у дома №11 по улице Гагарина.

«В ходе расследования уголовного дела получено видеоизображения лица, причастного к совершению данного преступления», - рассказали в ведомстве.

Тех, кто располагает информацией о личности подозреваемого и его местонахождянии, просят обращаться по телефону: 8(910)906-11-41.