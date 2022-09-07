Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 13:36

Железнодорожный переезд под Рязанью 10 и 11 сентября перекроют на весь день

Там будут менять устройства заграждения переезда
Источник:kp.ru

10 и 11 сентября 2022 года в городе Рыбное будут закрывать переезд на 185 км. С 8:00 до 20:00 там будет проводиться замена устройств заграждения переезд. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«Работы проводятся для обеспечения безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта», - пояснили в администрации Рыбновского района.

В качестве альтернативы автомобилистам предлагают пользоваться путепроводом на противоположном конце населенного пункта.

В ближайшее время на том же переезде планируется уложить резинокордовый настил и заасфальтировать участки дорог в зоне ответственности РЖД. Точные даты пока неизвестны.