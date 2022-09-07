Железнодорожный переезд под Рязанью 10 и 11 сентября перекроют на весь день

10 и 11 сентября 2022 года в городе Рыбное будут закрывать переезд на 185 км. С 8:00 до 20:00 там будет проводиться замена устройств заграждения переезд. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«Работы проводятся для обеспечения безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта», - пояснили в администрации Рыбновского района.

В качестве альтернативы автомобилистам предлагают пользоваться путепроводом на противоположном конце населенного пункта.

В ближайшее время на том же переезде планируется уложить резинокордовый настил и заасфальтировать участки дорог в зоне ответственности РЖД. Точные даты пока неизвестны.