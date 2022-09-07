Рязанцев пригласили на фестиваль «Ореховая осень» в Спасском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 и 11 сентября в селе Орехово Спасского района пройдет фестиваль «Ореховая осень». Во время праздника в селе откроют музейный комплекс «Наше Орехово», который включает в себя Музей мировой каллиграфии, Парк культуры и отдыха с аттракционами, а также открытый манеж для конных видов спорта.

Программа фестиваля «Ореховая осень»:

- концерт;

- воздушный шар;

- конное шоу и показательные выступления;

- выставка ретротехники;

- мастер-классы представителей рукописных профессий.

Кроме того, на фестивале музей Орловского рысака устроит катания на тройке лошадей, а артисты Цирка Никулина покажут шоу «Без маски».

Открытие фестиваля «Ореховая осень» состоится 10 сентября в 11:00 в селе Орехово.

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