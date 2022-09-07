Александр Логунов остается в СИЗО, он не обжаловал постановление о взятии под стражу

Муж пропавшей рязанки, Александр Логунов, не стал обжаловать свой арест .
6 сентября вступило в силу постановление Басманного районного суда Москвы о взятии под стражу Александра Логунова – мужа пропавшей Елены Логуновой. Это означает, что Александр не обжаловал постановление.
Задержали Логунова 30 августа в Рязани, но не по делу, связанному с исчезновением его жены, а за… распространение порнографии через интернет (подробнее о всей ситуации с четой Логуновых и порно).
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