Из-за рекордного обмеления Оки в Рязани закрыли движение теплоходов

Ока обмелела настолько, что судам стало невозможно причаливать к пристани даже через дебаркадер. Фото: Татьяна Картышкова.

С 5 сентября на Оке закрыли движение теплоходов. Дебаркадер, к которому они причаливали, отбуксировали к месту зимней стоянки. Причина – в сильном обмелении Оки.

Так, начиная с сентября, уровень воды в главной реке Рязанской области держался на отметке ниже -2,9 метра от уровня ординара, а 5 сентября составил -301 сантиметр, всего на 2 см не дотянув до рекордного значения в XXI веке, зафиксированного 30 августа 2015 года.

В настоящее время после прошедших коротких дождей уровень воды в Оке немного пошел вверх, отыграв за день 3 сантиметра, но все равно остается в районе критических значений.

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