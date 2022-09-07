В Рязанской области произошел резкий рост госпитализаций больных COVID-19

Прирост госпитализированных за сутки составил 57 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 7 сентября, в Рязанской области выявили 509 новых случаев коронавируса. Это на 17 человек больше чем было выявлено днем ранее. Общее количество подтвержденных случаев теперь составляет 135 474.

На этом фоне произошел резкий рост госпитализаций больных с COVID-19. В больницы попали 79 человек. 6 сентября таких было 22.

Летальный список за сутки не пополнился. Общее количество смертей в регионе достигло цифры 3 424 человека.