Рязанцы светятся от восторга. Им показали новый троллейбус изнутри

Рязанцам показали салон нового троллейбуса «Адмирал».

Троллейбус «Адмирал 6281», не имеющий аналогов на отечественном рынке, как заявляет производитель, показали рязанцам изнутри.

«Все светится, все в мониторах», - с восторгом сообщил автор видео, опубликованного в группе «Общественный совет при управлении транспорта».

Ранее сообщалось, что до 8 сентября 2022 года для Рязани изготовят десять низкопольных троллейбусов «Адмирал 6281». В салонах троллейбуса будут зарядки для телефонов, климат-контроль и многое другое (что будет в новых рязанских троллейбусах).

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