Рязанцам стала доступна ипотека без первого взноса под низкий процент

Фото: ГК Стройпромсервис

Для рязанцев стала доступа беспрецедентная программа на покупку жилья — ипотека без первого взноса по низкой ставке.

Это совместное предложение на покупку квартир от ГК «Стройпромсервис» и Сбербанка. Программа действует на самых выгодных условиях:

- доступные цены на квартиры в предчистовой отделке от 1,3 млн рублей;

- ставка от 0,1% на срок до 30 лет.

Улучшите квартирные условия, не дожидаясь роста цен. Программа ипотеки без первого взноса — отличный способ сделать покупку квартиры до возможного подорожания.

Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить ипотеку можно в офисах ГК «Стройпромсервис».

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000

Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.