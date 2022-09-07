Сасовский военный Ферапонтов погиб в Харьковской области

6 сентября в городе Сасово Рязанской области открыли мемориальную доску Сергею Ферапонтову, погибшему на территории Украины.

6 сентября в городе Сасово Рязанской области открыли мемориальную доску Сергею Ферапонтову, погибшему на территории Украины. Установлена она на здании школы №6, где с 1984 по 1994 годы учился будущий профессиональный военный.

Когда состоялись похороны, сообщалось, что Ферапонтов погиб 30 июня, однако на табличку нанесена иная дата - 3 июля 2022 года. Причем указано и место гибели контрактника — поселок Долгенькое Харьковской области (или его окрестности). Это так называемое изюмское направление фронта.

О Ферапонтове известно, что 9 июня 2022 года его зачислили в список в/ч 31135 (под Наро-Фоминском). В район боевых действий он отправился гранатометчиком в звании младшего сержанта.

Для 45-летнего Ферапонтова украинская командировка стала пятой. До этого было четыре контракта по полгода. Первая горячая точка — Чечня.

«В период с 2008 по 2015 год он побывал еще в трех горячих точках, где был заместителем командира взвода, радиометристом и стрелком», - говорилось в биографической справке.