Депутат Дмитрий Володин из ЛДПР, которого увезли в предынфарктном состоянии, рассказал о самочувствии.

Депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин рассказал о своем самочувствии, после госпитализации в одну из клиник города.

«Давление снизилось почти до стандартного, капельница, таблетки. Сделали УЗИ сердца, ничего пугающего не услышал», - цитирует депутата YA62.

5 сентября Дмитрия Володина в предынфарктном состоянии увезла неотложка прямо с личного приема, который он проводил в Приокском (читать подробнее).

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