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Происшествия23 августа 2022 17:05

Фура врезалась в отбойник у Солотчинского моста через Оку под Рязанью

К счастью, никто не пострадал
Источник:kp.ru
У Солотчинского моста фура врезалась в отбойник.

У Солотчинского моста фура врезалась в отбойник.

На дороге в рязанский поселок Солотча у моста через Оку грузовик врезался в отбойник. Видео с места дорожно-транспортного происшествия очевидцы опубликовали в автомобильном паблике ПУВР во вторник, 23 августа.

По словам автора видео, все произошло на Солотчинском шоссе после переправы в сторону села Шумашь. На кадрах видно, что на месте работали сотрудники областной Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. По факту аварии ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства.