На Малом шоссе в Рязани расширят пешеходную зону, высадят кустарники и установят беседки с качелями

Рязанцам представили проект развития площади Победы и Малого шоссе. Фото: администрация Рязани.

В центре Рязани появятся беседки и качели, а пешеходная зона станет шире. В областном центре обсудили предпроект благоустройства площади Победы и Малого шоссе. Общественные слушания прошли в городской мэрии в понедельник, 22 августа.

По задумке архитекторов, планируется озеленить территорию с помощью высадки кустарников, установить беседки, качели и малые архитектурные формы – скамейки и урны для мусора. Пешеходную зону на Малом шоссе на месте бывшей парковки расширят.

Участники слушаний в целом проект одобрили, но обозначили ряд потенциальных проблем, таких, как большое количество уличных торговцев, постоянные машины на пешеходной зоне и несвоевременную уборку мусора летом и снега зимой. Горожане предложили увеличить количество зеленых насаждений, предусмотреть ограждение и поставить общественные уборные, а также смонтировать камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в мэрии, проект благоустройства предварительный, и предложения от рязанцев еще принимаются. Их можно высказать в официальной группе мэрии в соцсети.