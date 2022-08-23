Правозащитники оценили избирательную кампанию в Рязанской области как неплохую

В Рязанской областной библиотеке имени Горького общественные деятели, юристы и политологи в формате круглого стола обсудили ход избирательных кампаний в регионе. По общему мнению, они проходят в спокойном ключе, уровень отказов в регистрации кандидатов на местных выборах минимальный, на губернаторских выборах отказов и проблем с прохождением так называемого «муниципального фильтра» не было.

- На фоне других субъектов Рязанская область выглядит неплохо. Здесь нет конфликтных ситуаций на этапах регистрации и агитации, - поделился мнением член СПЧ, председатель Ассоциации Независимый Общественный мониторинг (НОМ) Александр Брод. - За последние годы в регионе сформировался серьезный экспертный пул, состоящий из людей разных профессий, ученых, педагогов, гражданских активистов. Это интеллектуальное ядро, которое способно информировать население, привлекать внимание граждан к выборам, разъяснять проблемные ситуации.

По словам главы избирательной комиссии Рязанской области Дмитрия Бокова, на сегодняшний день ни одной жалобы в облизбирком по губернаторской кампании не поступало.

Подготовка к выборам ведется по всем направлениям. Так, 202 участковые избирательные комиссии и 32 ТИК уже оснащены камерами видеонаблюдения с трансляцией онлайн. На площадке Горьковской библиотеки к предстоящему наблюдению на выборах регулярно проходят подготовку студенты, молодые избиратели. Каждый избирательный участок проверяется региональным аппаратом Уполномоченного по защите прав человека на предмет доступности для маломобильных жителей нашего региона.