Донские курники, баренцевы кармашки и бурятские буузы. В день города в Рязани откроется гастрофестиваль «Рязанское гостеприимство»

В рамках празднования Дня города и Форума древних городов в Рязани пройдет фестиваль региональной кухни «Рязанское гостеприимство». Он стартует в пятницу, 26 августа, на Лыбедском бульваре. Об этом сообщает областное правительство.

На мероприятие съедутся не только шеф-повара областного центра, но и ряда регионов страны – участники проекта «Гастрономическая карта России». Мобильную фуд-зону наполнит уличная еда с Юга России, из Заполярья и Сибири. Можно будет попробовать донские курники, баренцевы кармашки с олениной и треской, варенье из морошки, бурятские хушууры и другие национальные и местные блюда.

Не останутся в стороне и рязанские рестораторы. Они представят биточки «Косопуз», местные «чибрики» и уже полюбившийся жителям региона и гостям рязанский калинник.

Будет работать и площадка кулинарных мастер-классов.

На фестиваль «Рязанское гостеприимство» съедутся шеф-повара со всей России.

Расписание гастрономических мастер-классов:

26 августа:

- 16:00 – 17:00 – Рязанский калинник. Дмитрий Кирилин, основатель кафе «Графин», и Наталья Васильева, шеф-кондитер кафе «Графин», Рязанская область;

- 17:00 – 18:00 – Сырники с облепиховой сгущенкой и брусничным взваром. Победители кулинарного конкурса РДШ Владимир Кравцов, шеф-повар школы 360; Савелий Васильков, ученик 5 класса, Школа 360;

- 18:00 – 20:00 – Урожай-2022 и русский разносол: мочение, соление, квашение. Маринованные грибы из рязанских лесов, малосоленые огурцы и помидоры нового урожая, Елена Кудряшова, управляющий бутик-отеля «Боровница» и шеф-повар ресторана «Боровница» Валентина Варламова;

Квашеные лимоны. Максим Рыбаков, бренд-шеф ресторана «Ново», Нижний Новгород.

27 августа:

- 14:00 – 15:00 – Яблоко печеное с пряничным сырником, мармеладом из черноплодки. Ирина Данилова, бренд-шеф ресторана-сыроварни «Буфетъ» и президент Ассоциации кулинаров Рязанского края;

- 16:00 – 17:00 – Бутерброд с карасем, свежим огурцом, молодым редисом, копченой сметаной и вяленым желтком – презентация идеи уличной еды для Фестивалей в Рязани;

Вареники из репы с начинкой из творога с соусом из черной смородины и медовыми сотами. Максим Титов, шеф-повар гастробара «Есть», Рязань;

- 18:00 – 19:00 – Русские закуски. Максим Рыбаков, бренд-шеф ресторана «Ново», Нижний Новгород;

- 19:00 – 20:30 – Перлов, особый северный плов из перловки и оленины. Катя Мун, владелица мобильной арктической кухни «Вкус Арктики – Френдшеф», Кировск, Мурманская область;

Бурятские буузы. Эрдэм Вампилов, повар сети ресторанов бурятской кухни «Орда», республика Бурятия;

Настоящая белевская пастила. Марина Штондина, Белевская пастильная мануфактура.

Гостей фестиваля ждут 26 августа с 15.00 до 20.00, а 27 августа – с 13.00 до 20.00.