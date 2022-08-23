Полицейские остановили в Путятине 16-летнего подростка на скутере

В селе Путятино инспекторы ГИБДД остановили 16-летнего подростка, управлявшего скутером без прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, сотрудники Госавтоинспекции заметили мотоциклиста на скутере Stels, который выглядел слишком молодо для того, чтобы управлять транспортом. Его остановили и выяснили, что у несовершеннолетнего нет прав на для управления мототранспортом. Также удалось выяснить, что на молодого человека уже неоднократно составляли административные протоколы за подобные нарушения.

Парня отстранили от управления скутером и вызвали его родителей. Теперь их привлекут к административной ответственности.