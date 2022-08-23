Четыре пункта для эвакуированных из зон лесных пожаров готовы открыть в Рязани

В Рязани состоялось экстренное совещание, на котором городские депутаты и чиновники администрации обсудили сложившуюся обстановку в связи с установлением в регионе режима ЧС из-за лесных пожаров.
На совещании скоординировали планы действий властей по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в самой Рязани готовы к развертыванию пункты временного пребывания для эвакуации населения из возможных зон лесных пожаров.
При необходимости в Рязани развернут четыре пункта временного размещения (ПВР) на 200 спальных мест:
- в ДК «Приокский»;
- во Дворец детского творчества;
- в КДЦ «Октябрь»;
- во Двореце молодежи.
Пункты уже обеспечили постельным бельем, предусмотрели места хранения личных вещей эвакуированных. Власти решили вопросы с медицинским обслуживанием и организацией горячего питания. Если эвакуированных станет больше, то в Рязани смогут открыть дополнительные пункты временного пребывания.
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