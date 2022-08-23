Аномальная жара в +34 градуса накроет Рязанскую область 24 августа

В среду, 24 августа, Рязанскую область накроет аномальный зной. По прогнозам синоптиков, воздух в регионе может раскалиться до +34 градусов.

Ожидается переменная облачность без существенных дождей. По-прежнему восточный ветер постепенно стихает, но в среду он все еще умеренный – 4 – 9 метров в секунду.

Температура воздуха продолжит расти и превышать все климатические нормы финального месяца лета. В предрассветные часы в Рязани и области будут вполне комфортные +13…+18, днем же столбики термометров легко преодолеют 30-градусную отметку. Местами жителей и вовсе ожидает лютая жара в +34 градуса.

По словам специалистов метеоцентра «Фобос», в ближайшие несколько дней надеяться на ослабление зноя не стоит. Погода в Рязанской области начнет меняться лишь с началом следующей недели.

Ранее областное МЧС предупредило жителей региона о сильной трехдневной жаре (читать подробнее).