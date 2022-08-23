Рязань осталась без кинозала IMAX

Кинозал IMAX, расположенный в ТРЦ «Премьер», окончательно прекратил свою работу. По данным «РБК», канадская компания, владеющая правами на технологию, запретила использовать свое оборудование.

Об этом изданию рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

По его словам, оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит российским прокатчикам. Но на показ фильма в этом формате нужно разрешение компании.

Напомним, ранее «КП-Рязань» сообщала, что в кинозалах ТРЦ «Премьер» работает проект «Кинотека» в рамках которого можно увидеть картины, так и не вышедшие в официальный прокат на территории страны.