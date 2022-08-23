МЧС выпустило предупреждение об аномальной жаре в +35 градусов в Рязанской области

Температура воздуха в Рязанской области и не думает опускаться до привычных значений. Более того – по прогнозам синоптиков, регион и вовсе на несколько дней накроет аномальный зной в +35 градусов. По этому случаю региональное МЧС выпустило предупреждение.

- В период 23 – 25 августа в дневные часы на территории Рязанской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 35°С, - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что такие показатели термометров совсем не характерны для финальных дней августа и более чем на 10 градусов превышают климатическую норму третьего летнего месяца.