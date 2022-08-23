Татьяна Панфилова: Органам местного самоуправления нужно действовать слаженно и четко, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации

В Рязани прошло совещание по вопросу подготовки областного центра к эвакуации населения из зоны лесных пожаров.

В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 22.08.2022 года №307-рг, в связи с повышением пожарной опасности, с 22 августа и до особого распоряжения на территории Рязанской области установлен режим чрезвычайной ситуации. Определены границы зоны чрезвычайной ситуации – территории Клепиковского, Рязанского и Спасского муниципальных районов Рязанской области.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе – первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области Анной Росляковой рекомендовано провести в муниципальных образованиях экстренные совещания. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова обсудила сложившуюся в Рязани обстановку с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной, депутатами РГД и руководителями профильных структурных подразделений городской администрации.

Как сообщила Елена Сорокина, на территории Рязани с 18 августа введен режим повышенной готовности, поскольку муниципальное образование граничит с зоной чрезвычайной ситуации. Силы и средства звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в готовность к реагированию, сформированы оперативные группы, организованы круглосуточные дежурства в предполагаемых районах действий. Особый противопожарный режим на территории Рязани введен еще в июне, в связи с чем запрещен въезд в городские леса.

На совещании были скоординированы планы действий органов местного самоуправления Рязани по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В городе готовы к развертыванию пункты временного пребывания для эвакуации населения из возможных зон лесных пожаров.

В случае необходимости четыре пункта временного размещения на 200 спальных мест могут быть оперативно развернуты на базе муниципальных учреждений – ДК «Приокский», Дворец детского творчества, КДЦ «Октябрь», Дворец молодежи. Пункты обеспечены постельным бельем, предусмотрены места хранения личных вещей эвакуированных. Решены вопросы с медицинским обслуживанием и организацией горячего питания. В случае увеличения количества эвакуированных, могут быть организованы дополнительные места, предусмотрено открытие дополнительных пунктов временного пребывания.

- Нам нужно успокоить людей. Город полностью готов к оказанию помощи в случае дальнейшего распространения огня, - сказал Александр Чайка.

- В Рязани режим ЧС не объявлен. Органам местного самоуправления нужно действовать спокойно, слаженно и четко, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации с распространением лесных пожаров на территории нашего муниципального образования, - отметила Татьяна Панфилова.

На совещании затронули вопрос организации двух фейерверков ко Дню города. Как сообщила Елена Сорокина, все разрешения от МЧС получены, необходимые меры безопасности приняты.

В случае ухудшения ситуации вопрос о лесных пожарах будет рассмотрен дополнительно. Депутаты городской Думы выразили готовность в случае необходимости быстро собраться на экстренное заседание.