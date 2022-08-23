Из-за лесных пожаров в Клепиковском районе эвакуировали третий населенный пункт – Ювино

В Клепиковском районе из-за лесных пожаров эвакуировали три населенных пункта. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Из-за полыхающих на территории Рязанской области сильных лесных пожаров в Клепиковском районе эвакуировали еще один населенный пункт – деревню Ювино. Об этом сообщают «Рязанские ведомости» со ссылкой на заместителя начальника ГУ пожарной охраны МЧС России Олега Гребенюка.

По его словам, всю минувшую ночь пожарные проливали водой границы пожара, поэтому непосредственной угрозы Ювино, Ольгино и Голованово нет. Однако до полной ликвидации огня возвращать людей в их дома не планируют.

- На сегодня запланирована активная работа по тушению между Ольгино и Голованово с привлечением не только бойцов МЧС, но и всей объединенной группировки, включая авиацию и все те службы, которые прибыли на помощь из Москвы, - приводит издание слова Гребенюка.

В пресс-службе областного МЧС пока не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Деревню Ольгино и поселок Голованово в Клепиковском районе эвакуировали еще 21 августа. Огонь лесного пожара подобрался слишком близко к населенным пунктам (подробнее).